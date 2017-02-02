Косачев: РФ устала от конфронтации с США и настроена на прагматичное сотрудничество

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия устала от конфронтации с США и будет рада увидеть в Вашингтоне если не доброжелательного, то хотя бы прагматичного партнера.

Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе круглого стола на тему "Российско-американские отношения при новой администрации США".

Сенатор назвал неверными утверждения западных СМИ и аналитиков о том, что в России намеренно нагнетаются антиамериканские настроения для того, чтобы отвлечь народ от насущных внутренних проблем. "В нашей стране от конфронтации все устали", - заявил Косачев. "Мы все были бы точно рады, если бы по ту сторону Атлантического океана или Берингова пролива появился хотя бы прагматичный партнер, не говоря уже о доброжелательном партнере", - добавил он.

Косачев также заявил, что в России нет эйфории по поводу победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. Сенатор также считает, что "Трамп гораздо более похож на своего предшественника Барака Обаму, нежели от него отличается", поскольку новый хозяин Белого дома так же настроен на жесткое отстаивание национальных интересов США. "Нас точно не ждет дорога, устланная розами", - заявил сенатор, добавив, что приход новой администрации в Белый дом все же открывает возможности для построения более продуктивных отношений с Россией.