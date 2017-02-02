В МИД РФ отмечают настрой на деловую работу с сотрудниками Трампа

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Настрой на деловую работу без фобий уже проявляется в контактах с сотрудниками администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в четверг директор Департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, выступая в Совете Федерации на круглом столе "Российско-американские отношения при новой администрации США".
Дипломат напомнил о состоявшемся 28 января телефонном разговоре президентов России и США, которые еще раньше пообщались по телефону 14 ноября вскоре после избрания Трампа. "Но теперь это была уже беседа двух действующих глав государств, - отметил Борисенко. - Она продолжалась 45 минут, получилась очень насыщенной по охвату тем и, главное, конструктивной и теплой по атмосфере".
"С американской стороны ощущался настрой на совместную работу в деловой манере, без фобий, в обоюдных интересах, - подчеркнул дипломат. - Такой настрой заметен уже и в контактах с сотрудниками Трампа. В последние годы президентства Барака Обамы мы от этого почти отвыкли. Приходится констатировать, что примерно с 2012 года администрация Обамы взялась за разрушение фундамента взаимодействия".