Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД РФ отмечают настрой на деловую работу с сотрудниками Трампа

Политика
2 февраля, 11:04 дата обновления: 2 февраля, 11:29 UTC+3
Директор Департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко отметил, что с американской стороны ощущается настрой на совместную работу в обоюдных интересах
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Настрой на деловую работу без фобий уже проявляется в контактах с сотрудниками администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в четверг директор Департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, выступая в Совете Федерации на круглом столе "Российско-американские отношения при новой администрации США".

Дипломат напомнил о состоявшемся 28 января телефонном разговоре президентов России и США, которые еще раньше пообщались по телефону 14 ноября вскоре после избрания Трампа. "Но теперь это была уже беседа двух действующих глав государств, - отметил Борисенко. - Она продолжалась 45 минут, получилась очень насыщенной по охвату тем и, главное, конструктивной и теплой по атмосфере".

"С американской стороны ощущался настрой на совместную работу в деловой манере, без фобий, в обоюдных интересах, - подчеркнул дипломат. - Такой настрой заметен уже и в контактах с сотрудниками Трампа. В последние годы президентства Барака Обамы мы от этого почти отвыкли. Приходится констатировать, что примерно с 2012 года администрация Обамы взялась за разрушение фундамента взаимодействия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Женщина погибла на серой ветке метро Москвы, упав под поезд
2
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
3
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
4
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HP
7
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
Темы дня
Реклама