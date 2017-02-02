Крым в 2017 году планирует принять депутатов из Франции, Германии, Италии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Визиты политических деятелей стран Европы, в частности, членов парламентов, ожидаются в Крыму в течение 2017 года. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"В текущем году, уже этой весной, мы ожидаем прибытия немалого числа не только зарубежных предпринимателей, но и политических деятелей. Думаем, что этой весной к нам прибудут депутаты многих европейских парламентов - парламентов европейских стран, если говорить точнее, из таких государств, как Франция, Германия, Италия, Дания, Бельгия и из других стран", - сказал он.

"Мы восстанавливаем отношения, безусловно, сейчас, как и Россия в целом, с Турцией, с турецким предпринимательским сообществом", - добавил постпред.

По словам Мурадова, расширение экономического взаимодействия в Крыму ожидается и в рамках Ялтинского экономического форума, который в прошлом году собрал на своих площадках представителей 26 стран мира. В этом году приглашения уже отправлены представителям 40 государств.

Как сообщалось, в 2016 году представители около 60 стран - парламентарии, общественные деятели, представители бизнеса, науки, культуры и СМИ - побывали на полуострове. Крым посетили делегации депутатов региональных и национальных парламентов Франции, Италии и Турции.