Чуркин: Киев использует ситуацию в Авдеевке как повод для отказа от минских соглашений

ООН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Киев использует спровоцированные им же столкновения в Авдеевке как повод для "полного отказа" от выполнения минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности.

"Суть происходящего вполне очевидна: Киев пытается воспользоваться спровоцированными им самим боевыми столкновениями как поводом для полного отказа от выполнения минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, скрепленных резолюцией Совета Безопасности 2202", - сказал он.

Дипломат обратил внимание на данные с камер видеонаблюдения, которые указывают на то, что столкновениям предшествовали выстрелы с позиций украинских силовиков. Он также привел высказывания украинских военачальников, которые хвалились продвижением войск, и выводы ОБСЕ о том, что эскалация конфликта была спровоцирована киевскими силовиками.

Чуркин также считает закономерным то, что "любое серьезное обострение" ситуации в Донбассе совпадает с зарубежными поездками украинского руководства, которое пытается выбить деньги из ЕС, США и международных институтов.

По его словам, вместо усилий по нормализации ситуации на Донбассе и "поиску разумных компромиссов в "нормандском формате" и в рамках контактной группы украинские власти с упорством, достойным лучшего применения, пытаются добиться военного решения конфликта".

"Обращает на себя внимание еще одна закономерность: любое серьезное обострение в Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными поездками украинского руководства. Видимо, таким образом Киев рассчитывает сохранить в международной повестке дня спровоцированный им же кризис, а заодно и повязать своей безрассудной конфронтационной политикой новоизбранных глав государств. Ну и, конечно же, украинскому руководству сегодня нужны деньги, которые лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, Соединенных Штатов и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы "агрессии", - сказал дипломат.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации", призвал к прекращению огня и осудил использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями. контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения "режима тишины" в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники.