Чуркин проведет первую встречу с новым постпредом США при ООН

ООН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин в пятницу проведет первую встречу со своей новой американской коллегой Никки Хейли. Об этом он заявил в четверг журналистам по окончании заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.

"Завтра у нас встреча", - сказал дипломат. Отвечая на вопрос ТАСС, о чем пойдет речь на встрече с постпредом США, Чуркин сказал: "Обо всем. О жизни".