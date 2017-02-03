Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чуркин проведет первую встречу с новым постпредом США при ООН

Политика
3 февраля, 1:34 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Постпред РФ при всемирной организации отметил, что встреча с Никки Хейли состоится 3 февраля
Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин в пятницу проведет первую встречу со своей новой американской коллегой Никки Хейли. Об этом он заявил в четверг журналистам по окончании заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.

"Завтра у нас встреча", - сказал дипломат. Отвечая на вопрос ТАСС, о чем пойдет речь на встрече с постпредом США, Чуркин сказал: "Обо всем. О жизни".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки Чуркин, Виталий Иванович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Россия: времена года
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный "день сурка"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
Путин: Киев, нуждаясь в деньгах, пытается обострением в Донбассе представить себя жертвой
3
Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется Украине
4
Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
5
В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак
6
Белый дом назвал смягчение санкций в отношении ФСБ "уточнением их действия"
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама