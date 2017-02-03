Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории

Политика
3 февраля, 2:18 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Постпред РФ при ООН заявил, что рассуждать о судьбе Крыма представители Соединенного Королевства могут только после возвращения Фолклендских островов, Гибралтара, части Кипра и архипелага Чагос
Поделиться
Материал из 1 страницы
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин

© EPA/PETER FOLEY

ООН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин посоветовал в четверг Великобритании "очистить совесть" и вернуть аннексированные страной территории, после чего "рассуждать на другие темы". Таким образом дипломат отреагировал на утверждения своего британского коллеги Мэттью Райкрофта, касающиеся статуса Крыма.

Смотрите также
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется Украине

На заседании Совета Безопасности ООН Райкрофт пытался возложить на Москву ответственность за возникновение кризиса на Украине, который, по его мнению, начался с воссоединения Крыма с Россией. "Не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне. А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские (другое название Фолклендские - прим. ТАСС) острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы", - сказал Чуркин.

Смотрите также
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко
Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ

На встрече СБ ООН тему Крыма затронула и новый постпред США Никки Хейли, которая заявила, что введенные Вашингтоном против России санкции останутся в силе пока Москва не вернет Украине контроль над полуостровом.

В ответ Виталий Чуркин напомнил ей о конституции Соединенных Штатов, в которой, по его словам, "прозвучали такие замечательные исторические слова: "мы, народ". "Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 93% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. Кстати, это волеизъявление впоследствии было подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами", - указал постпред РФ.

Воссоединение Крыма с РФ

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Чуркин, Виталий Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Россия: времена года
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный "день сурка"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
Путин: Киев, нуждаясь в деньгах, пытается обострением в Донбассе представить себя жертвой
3
Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется Украине
4
Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
5
В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак
6
Белый дом назвал смягчение санкций в отношении ФСБ "уточнением их действия"
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама