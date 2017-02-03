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Национальный молитвенный завтрак с Трампом посетила делегация из РФ

Политика
3 февраля, 4:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
В состав делегации вошли представители Госдумы, Центробанка, научных кругов и общественных организаций
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© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Российская делегация в составе 16 человек - представителей Госдумы, Центробанка, научных кругов и общественных организаций - присутствовала на ежегодном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, в ходе которого выступил президент США Дональд Трамп. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала представитель делегации, член правления общероссийской общественной организации "Право на оружие" Мария Бутина.

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"Это первая крупная делегация, которая приехала на Национальный молитвенный завтрак от России в составе 16 человек. Раньше это были люди, которые просто по собственной инициативе ездили на это мероприятие", - сказала она. Формированием состава занимался бывший первый вице-спикер Совета Федерации, а ныне заместитель председателя Банка России, статс-секретарь Александр Торшин. По словам Бутиной, он собрал большую группу, "состоящую из разных людей по своему роду деятельности".

В частности, в делегацию вошли политолог Андрей Колядин, глава города Якутска Айсен Николаев, исполнительный директор университета "Синергия" Вадим Лобов, а также члены общественных организаций. Бутина отметила, что в рамках визита проходили и встречи представителей российского бизнеса с их американскими коллегами.

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Не обошлось и без межпарламентского общения - в числе гостей из России был депутат Госдумы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия"), у него состоялась беседа с членом Палаты представителей Конгресса США республиканцем Даной Рорабакером, известным сторонником налаживания контактов с Россией. "В основном проходили переговоры, основанные на общности взглядов. Их участники верят в то, что наличие таких связей, как религия, связи между некоммерческими организациями помогут нам ускорить процесс выстраивания диалога между Россией и США", - рассказала собеседник агентства.

Бутина при этом пояснила, что сам формат завтрака не предполагал общения с кем-либо из должностных лиц администрации Трампа. При этом на мероприятии присутствовали ближайшие советники главы государства, в том числе, Келлиэнн Конуэй. "Мы не были уполномочены вести переговоры от имени Российской Федерации. Соответственно, о практических вещах мы естественно не разговаривали", - сказала она.

Представитель делегации также подтвердила, что на завтраке присутствовали и украинские политики, в том числе, лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко. Однако, добавила она, Трамп "в рамках самого мероприятия в толпе никаких встреч не проводил".

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