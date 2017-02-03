Национальный молитвенный завтрак с Трампом посетила делегация из РФ

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Российская делегация в составе 16 человек - представителей Госдумы, Центробанка, научных кругов и общественных организаций - присутствовала на ежегодном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, в ходе которого выступил президент США Дональд Трамп. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала представитель делегации, член правления общероссийской общественной организации "Право на оружие" Мария Бутина.

"Это первая крупная делегация, которая приехала на Национальный молитвенный завтрак от России в составе 16 человек. Раньше это были люди, которые просто по собственной инициативе ездили на это мероприятие", - сказала она. Формированием состава занимался бывший первый вице-спикер Совета Федерации, а ныне заместитель председателя Банка России, статс-секретарь Александр Торшин. По словам Бутиной, он собрал большую группу, "состоящую из разных людей по своему роду деятельности".

В частности, в делегацию вошли политолог Андрей Колядин, глава города Якутска Айсен Николаев, исполнительный директор университета "Синергия" Вадим Лобов, а также члены общественных организаций. Бутина отметила, что в рамках визита проходили и встречи представителей российского бизнеса с их американскими коллегами.

Не обошлось и без межпарламентского общения - в числе гостей из России был депутат Госдумы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия"), у него состоялась беседа с членом Палаты представителей Конгресса США республиканцем Даной Рорабакером, известным сторонником налаживания контактов с Россией. "В основном проходили переговоры, основанные на общности взглядов. Их участники верят в то, что наличие таких связей, как религия, связи между некоммерческими организациями помогут нам ускорить процесс выстраивания диалога между Россией и США", - рассказала собеседник агентства.

Бутина при этом пояснила, что сам формат завтрака не предполагал общения с кем-либо из должностных лиц администрации Трампа. При этом на мероприятии присутствовали ближайшие советники главы государства, в том числе, Келлиэнн Конуэй. "Мы не были уполномочены вести переговоры от имени Российской Федерации. Соответственно, о практических вещах мы естественно не разговаривали", - сказала она.

Представитель делегации также подтвердила, что на завтраке присутствовали и украинские политики, в том числе, лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко. Однако, добавила она, Трамп "в рамках самого мероприятия в толпе никаких встреч не проводил".