Посол РФ: возобновлению диалога по ядерной программе КНДР мешает напряженность в регионе

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СЕУЛ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Напряженная обстановка на Корейском полуострове пока не позволяет возобновить шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Об этом заявил на пресс-конференции в Сеуле посол России в Республике Корея (РК) Александр Тимонин.
"Перспективы возобновления шестисторонних переговоров сдерживаются сложной, напряженной обстановкой на Корейском полуострове и отсутствием контактов между двумя корейскими государствами", - заявил он.
Посол подчеркнул, что Россия призывает к их скорейшему возобновлению, поскольку в ходе многостороннего диалога "могут быть созданы предпосылки для возобновления межкорейских контактов". В то же время, заметил Тимонин, "и наоборот, если бы два корейских государства смогли договориться о начале диалога, это ускорило бы и возобновление шестисторонних переговоров".
Посол подчеркнул, что "Россия готова активно участвовать в этих переговорах и предложить свои решения ядерной проблемы".
Контакты между Сеулом и Пхеньяном практически полностью прекратились после того, как в начале прошлого года КНДР провела ядерное испытание и запуск ракеты-носителя, которая вывела на орбиту Земли искусственный спутник.
Тимонин также критично отозвался о предложении заменить шестисторонний формат диалога на четырехсторонний. "Это пока мнение отдельных экспертов. В настоящее время большинство стран, в том числе его участники, считают, что шестисторонний формат зарекомендовал себя как наиболее оптимальный для решения данной проблемы", - полагает посол. Шестисторонние переговоры по ядерной программе Пхеньяна с участием двух корейских государств, Китая, России, США и Японии были приостановлены в конце 2008 года.