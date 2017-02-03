Россия и Оман будут развивать политическое и торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия и Оман намерены наращивать политическое, торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарные связи. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ по итогам визита в Оман спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова, в ходе которого он был принят заместителем председателя Совета министров Омана Фахдом бен Махмудом Аль Саидом и провел очередной раунд двусторонних консультаций с генеральным секретарем кабинета министров Омана Бадром аль-Бусаиди.

"В ходе состоявшихся встреч и бесед было выражено обоюдное удовлетворение поступательным развитием и укреплением традиционно дружественных российско-оманских отношений, включая тесное взаимодействие двух стран в ООН и на других международных площадках, - отметили в дипведомстве. - Отмечена также важность дальнейшего наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, расширения гуманитарных связей, совершенствования соответствующей договорно-правовой базы, активизации делегационного обмена".

"Были констатированы близость и совпадение принципиальных позиций Москвы и Маската по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, - информировали в министерстве. - Особое внимание было уделено рассмотрению складывающейся обстановки в Йемене, Сирии и Ливии, а также состояния арабо-иранских отношений".

При этом, как отметили в МИД РФ, стороны подтвердили общее мнение в пользу скорейшего урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке и в Северной Африке конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами, на основе широкого национального диалога, в четком соответствии с международным правом и положениями Устава ООН.