Захарова заявила, что пока нет графика контактов Лаврова и Тиллерсона

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Графика контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с новым государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пока нет, но не исключена их встреча "на полях" международных мероприятий, планируемых на февраль. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пока никакого графика контактов нет, - сказала она. - Были вопросы относительно возможности контактов министров двух стран "на полях" различных международных мероприятий, которые планируются, особенно в феврале. Мы не можем их исключать".
Также представитель МИД РФ рассказала, что Лавров в поздравительной телеграмме Тиллерсону в связи с его назначением выразил готовность вести конструктивный диалог по всей двусторонней и международной повестке дня.
"Российско-американские отношения продолжают играть особую роль в современном мире, оставаясь ключевым фактором обеспечения стратегической стабильности и безопасности, - процитировала текст телеграммы официальный представитель МИД. - Рассчитываю на конструктивный диалог с вами по всему спектру вопросов двусторонней и международной повестки дня. Убежден, что, работая на основе принципов равноправия и баланса интересов, наши страны способны возобновить прагматическое сотрудничество в различных областях, внести весомый совместный вклад в решение острых глобальных и региональных проблем".