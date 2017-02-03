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Захарова заявила, что пока нет графика контактов Лаврова и Тиллерсона

Политика
3 февраля, 10:56 дата обновления: 3 февраля, 11:21 UTC+3
В то же время представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила, что первая встреча главы МИД России и нового госсекретаря США может пройти "на полях" одного из международных мероприятий
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Мария Захарова

Мария Захарова

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Графика контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с новым государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пока нет, но не исключена их встреча "на полях" международных мероприятий, планируемых на февраль. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Пока никакого графика контактов нет, - сказала она. - Были вопросы относительно возможности контактов министров двух стран "на полях" различных международных мероприятий, которые планируются, особенно в феврале. Мы не можем их исключать".

Также представитель МИД РФ рассказала, что Лавров в поздравительной телеграмме Тиллерсону в связи с его назначением выразил готовность вести конструктивный диалог по всей двусторонней и международной повестке дня.

"Российско-американские отношения продолжают играть особую роль в современном мире, оставаясь ключевым фактором обеспечения стратегической стабильности и безопасности, - процитировала текст телеграммы официальный представитель МИД. - Рассчитываю на конструктивный диалог с вами по всему спектру вопросов двусторонней и международной повестки дня. Убежден, что, работая на основе принципов равноправия и баланса интересов, наши страны способны возобновить прагматическое сотрудничество в различных областях, внести весомый совместный вклад в решение острых глобальных и региональных проблем".

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