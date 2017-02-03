РФ ожидает от Миятович реакции на обстрел российских журналистов в Донбассе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва ожидает адекватной реакции от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович в связи с произошедшим 31 января обстрелом группы российских журналистов в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета Организации. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

"Под обстрел в Киевском районе Донецка вместе с мирными жителями попали съемочные группы нескольких российских телеканалов, один журналист получил ранение. Ожидаем адекватной реакции от представителя ОБСЕ по свободе СМИ", - подчеркнул дипломат.

Под обстрел киевских силовиков в Киевском районе Донецка во вторник, 31 января, попали журналисты НТВ, Life, RT и Донецкого агентства новостей (ДАН). В результате оператор Life и корреспондент Донецкого агентства новостей были ранены.