Лавров представит книгу с внешнеполитическими документами СССР за 1943 год

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в презентации очередного тома "Документы внешней политики СССР" за 1943 год. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В рамках подготовки и празднования Дня дипломатического работника глава МИД РФ Сергей Лавров 8 февраля примет участие в презентации очередного, 26-го тома серийного издания МИД "Документы внешней политики СССР" за 1943 год, - сказала она. - Настоящий том содержит документы, отражающие коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны, который был обеспечен в первую очередь военно-стратегическими успехами Красной армии. Публикуемые документы показывают деятельность советской дипломатии, нацеленную на укрепление антигитлеровской коалиции и расширение военно-политического сотрудничества с союзниками".
Захарова также сообщила, что на презентацию приглашены сотрудники дипломатического корпуса, Российского исторического и военно-исторического обществ, Росархива, федеральных архивов и академических институтов, представители общественности и средств массовой информации, ветераны МИД.