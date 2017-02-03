Захарова: Запад не нацелен на поиск ответов по катастрофе Boeing над Донбассом

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Запад не нацелен на поиск ответов о причинах крушения малайзийского Boeing над Донбассом в июле 2014 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В начале недели в СМИ появились сообщения о том, что первичные данные РЛС, которые предоставила российская сторона международной комиссии по расследованию крушения малайзийского Boeing 777, не могут быть расшифрованы, и их формат не соответствует международным требованиям.
"Официальное следствие никуда не торопится. Летом родственники жертв отметят в календаре уже третью годовщину этой страшной трагедии, а внятного ответа на вопрос о причинах и виновных у них до сих пор нет, - сказала дипломат. - Вместо оперативности и прозрачности по-прежнему попытки обвинить - безосновательно, без фактов - Россию. На этот раз они, скорее всего, нацелены на отвлечение внимания семей погибших, требующих возобновить поисковые миссии и обвиняющих голландские власти в халатности и равнодушии".
"Конечно, все это не выгодно нашим западным коллегам, которые не нацелены на поиск ответов на вопрос, что же там произошло", - подчеркнула она.
Захарова подтвердила, что российская сторона готова предоставить помощь специалистов. "Проблема только в том, что подобный запрос о помощи нам отправлять никто не торопится", - обратила внимание дипломат.
Прокуратура Нидерландов в понедельник сообщила, что направит России "дополнительный запрос о юридической помощи", чтобы уточнить переданные российской стороной данные о крушении самолета. Как заявил ТАСС официальный представитель ведомства Вим де Бран, полученные радиолокационные данные "были предоставлены в необычном формате". При этом Нидерланды не могут сказать, как скоро России будет направлен запрос.
Речь идет о первичных радиолокационных изображениях воздушного пространства в районе крушения Boeing. Эти данные российский концерн "Алмаз-Антей" (производитель зенитных ракетных комплексов "Бук") получил от одного из своих предприятий, АО "НПО "ЛЭМЗ", и передал российским компетентным органам для изучения, а 26 октября 2016 года они были направлены голландской стороне.
Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.