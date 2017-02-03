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Москва не собирается раскручивать войну черных списков с Осло

Политика
3 февраля, 12:22 UTC+3
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что меры России были ответом на действия Норвегии
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва не собирается раскручивать войну черных списков с Осло. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Меры России (о включении двух норвежских парламентариев в стоп-лист - прим. ТАСС) были ответом на действия Норвегии, - сказала она. - Россия не собиралась и не планирует в будущем раскручивать войну (черных) списков, они принимались не нами. Мы не планируем дальнейшую эскалацию в данном вопросе".

"Мы неоднократно предупреждали, что использование подобных санкционных инструментов может ответно ударить по тем, кто их инициировал, - отметила дипломат. - Москва заинтересована в равноправных и взаимовыгодных отношениях с Норвегией, в том числе и по парламентской линии".

По ее словам, самое время норвежским партнерам "подумать о продуктивности участия в разного рода антироссийских санкционных мерах и списках".

Делегация норвежских парламентариев планировала посетить Москву 2-3 февраля, но их визит был отменен, так как имена двоих депутатов фигурировали в российском ответном стоп-листе. При этом норвежская сторона заблаговременно знала о присутствии данных лиц в списке, но все равно включила их в состав делегации.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Норвегия
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