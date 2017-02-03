МИД ждет от Reuters пояснений в связи с претензиями по поводу условий работы в РФ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. МИД РФ ждет от Reuters пояснений в связи претензиями по поводу условий работы сотрудников этого информационного агентства в России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Обратили внимание на письмо главного редактора информационного агентства Reuters Стивена Адлера, адресованное сотрудникам агентства, относительно организации работы по освещению деятельности нового президента США и его администрации", - отметила Захарова. "Не в наших правилах комментировать внутриредакционные установки, но пройти мимо следующего пассажа мы не могли, - продолжила она. - Из текста следует, что Россия причисляется агентством к странам, где Reuters иногда приходится бороться одновременно с цензурой, уголовным преследованием, отказом в визах и угрозой насилия в адрес журналистов".

"Мы не делим журналистов на плохих и хороших, не занимаемся тем, что отбираем визы, не даем их, лишаем аккредитации за то, что нам не нравится или кажется не объективным, - подчеркнула официальный представитель МИД России. - Жду от агентства Reuters подробных объяснений на этот счет".

При этом она подчеркнула, что в МИД РФ не стали бы комментировать это письмо, если бы оно не было опубликовано на сайте агентства в открытом доступе и не содержало часть, посвященную работе корреспондентов агентства в России. Дипломат выразила уверенность в том, что Reuters намерено открыто опубликовало данный документ, "превратив его в своего рода манифест".

Захарова указала, что в самом агентстве, с которым связалось российской дипведомство, дать комментариев по этому поводу не смогли. Она также обратила внимание на то, что аккредитованные в РФ корреспонденты Reuters принимают участие в еженедельных закрытых брифингах в МИД РФ, а также в других мероприятиях для СМИ, однако ни разу не задали беспокоящие их вопросы.