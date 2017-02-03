Главы МИД РФ и Италии обсудили ситуацию на Украине

Трефилов считает неудачным выступление женской сборной России по гандболу на ЧЕСпорт 3 февраля, 15:09
РФ официально не признавала паспорта ДНР и ЛНРПолитика 3 февраля, 15:06
Гендиректор "Тосно": Логашов переходит из "Локомотива" как свободный агентСпорт 3 февраля, 15:06
Концерты Architects и выставка Ясумасы Моримуры: чем заняться в выходныеКультура 3 февраля, 15:00
Источник: лидеры ЕС согласовали план по приостановке потока беженцев в ЕвропуМеждународная панорама 3 февраля, 14:50
Российский лыжник Ретивых выиграл спринт на этапе Кубка мира в ПхенчханеСпорт 3 февраля, 14:47
Ситуация в АвдеевкеМеждународная панорама 3 февраля, 14:46
РФБ заинтересована в проведении Кубка мира среди мужских командСпорт 3 февраля, 14:46
Агент: "Рубин" поступает неправильно, не отпуская Кверквелию в другой клубСпорт 3 февраля, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его итальянский коллега Анджелино Альфано обсудили график предстоящих контактов двух стран, а также обменялись мнениями о состоянии отношений России и Запада и ситуации на Украине. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ по итогам телефонного разговора руководителей дипведомств.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, а также первоочередные вопросы двусторонней повестки дня, включая задачи обеспечения полноценной деятельности основных механизмов российско-итальянского сотрудничества и восстановления позитивной динамики в торгово-экономических связях", - указали в министерстве.
Там проинформировали, что Лавров и Альфано обменялись мнениями "о состоянии дел в отношениях между Россией и Западом, о задачах борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов". "При обсуждении тематики урегулирования в Ливии было подчеркнуто, что решать судьбу страны должны сами ливийцы", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Лавров привлек внимание собеседника к обострению ситуации в Донбассе, указав на грубейшие нарушения со стороны Киева обязательств по минским соглашениям, остающимся безальтернативной основой урегулирования украинского кризиса", - отметили в МИД России.