Главы МИД РФ и Италии обсудили ситуацию на Украине

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его итальянский коллега Анджелино Альфано обсудили график предстоящих контактов двух стран, а также обменялись мнениями о состоянии отношений России и Запада и ситуации на Украине. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ по итогам телефонного разговора руководителей дипведомств.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, а также первоочередные вопросы двусторонней повестки дня, включая задачи обеспечения полноценной деятельности основных механизмов российско-итальянского сотрудничества и восстановления позитивной динамики в торгово-экономических связях", - указали в министерстве.

Там проинформировали, что Лавров и Альфано обменялись мнениями "о состоянии дел в отношениях между Россией и Западом, о задачах борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов". "При обсуждении тематики урегулирования в Ливии было подчеркнуто, что решать судьбу страны должны сами ливийцы", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Лавров привлек внимание собеседника к обострению ситуации в Донбассе, указав на грубейшие нарушения со стороны Киева обязательств по минским соглашениям, остающимся безальтернативной основой урегулирования украинского кризиса", - отметили в МИД России.