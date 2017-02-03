Песков: Кремль не следит за делом Навального

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация президента РФ не следит за ходом дела оппозиционера Алексея Навального из-за напряженного рабочего графика.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению не имеем возможности следить никак в связи с напряженной рабочей повесткой дня", - сказал он.

В пятницу в ходе прений сторон по делу Навального прокурор попросил для него 5 лет лишения свободы условно по делу о хищении средств компании "Кировлес".

18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального виновным в растрате имущества "Кировлеса". Он был приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами.