Песков: Кремль не следит за делом Навального

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация президента РФ не следит за ходом дела оппозиционера Алексея Навального из-за напряженного рабочего графика.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению не имеем возможности следить никак в связи с напряженной рабочей повесткой дня", - сказал он.
В пятницу в ходе прений сторон по делу Навального прокурор попросил для него 5 лет лишения свободы условно по делу о хищении средств компании "Кировлес".
18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального виновным в растрате имущества "Кировлеса". Он был приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами.