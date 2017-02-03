Кремль опроверг введение пограничного режима между РФ и Белоруссией

МОСКВА, 3 февраля /ТАСС/. Пограничный режим между Россией и Белоруссией не вводился, российская сторона установила лишь режим пограничных зон для регламентирования посещения этих районов гражданами третьих стран.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, комментируя критические замечания президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу соответствующего приказа ФСБ.

"Никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран", - подчеркнули в Кремле.

Там заключили, что "никаких последствий от такого введения для граждан Союзного государства, то есть граждан России и Белоруссии, нет и быть не может".

Россия не нарушала никаких международных договоренностей и обязательств, сообщила пресс-служба Кремля.

"Каким-то образом такие меры ассоциировать с нарушением Россией международных обязательств, каких-либо международных или межгосударственных договоров мы считаем некорректным и неверным. Здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем (Лукашенко)", - подчеркнули в Кремле.

В пресс-службе также отметили, что еще в 2014 году президент Белоруссии подписал указ, который регламентирует установление приграничных территорий возле границы с Россией.