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Москва призывает Минск решать экономические споры спокойно, путем деловых переговоров

Политика
3 февраля, 15:10 UTC+3
В пресс-службе президента отметили, что Россия всегда помогала Белоруссии, в том числе потеряв $22,3 млрд при поставках нефти
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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва призывает Минск решать спорные вопросы в отношениях двух стран в спокойной манере путем деловых переговоров. Об этом сообщила пресс-служба президента России в связи с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе пресс-конференции в Минске.

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"Что касается экономических и коммерческих спорных вопросов, которые возникают в хозяйственной деятельности, то они должны решаться в спокойной манере, путем деловых переговоров. Москва рассчитывает, что набор разногласий, который в настоящее время фигурирует в двусторонней повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров", - говорится в заявлении Кремля.

В пресс-службе также отметили, что "Россия оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии, исходя из особого союзнического характера отношений двух стран". "С 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось 18-23 млн тонн нефти белорусским партнерам. Всего за этот период российский бюджет недополучил $22,3 млрд. Все это является ничем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного Белорусского государства", - указывается в сообщении.

По последним данным, которые приводит пресс-служба президента, Белоруссии выделено свыше $6 млрд кредитов по различным траншам, "эта нагрузка легла дополнительным бременем на бюджет Российской Федерации". Кроме того, $2,5 млрд по различным траншам Минск получил в виде кредитов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Кремль еще раз подчеркнул приоритетность продолжения интеграционных процессов, "Москва придает этому первоочередное значение, с большим вниманием относится к дальнейшему развитию Союзного государства России и Белоруссии".

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