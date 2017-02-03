Медведев наградил Шувалова и Приходько медалями Столыпина

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наградил первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьера - руководителя аппарата правительства Сергея Приходько медалями Столыпина I степени. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документам, Приходько награжден "за большой вклад в решение стратегических задач социально-экономического развития страны и обеспечение деятельности правительства РФ".
Шувалову медаль вручается "за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд".