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Медведев наградил Шувалова и Приходько медалями Столыпина

Политика
3 февраля, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Игорь Шувалову медаль вручается "за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны"
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наградил первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьера - руководителя аппарата правительства Сергея Приходько медалями Столыпина I степени. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документам, Приходько награжден "за большой вклад в решение стратегических задач социально-экономического развития страны и обеспечение деятельности правительства РФ".

Шувалову медаль вручается "за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд".

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Шувалов, Игорь Иванович Приходько, Сергей Эдуардович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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