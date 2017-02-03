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ЦИК проверит, почему Мособлизбирком не уволил главу избиркома Королева

Политика
3 февраля, 15:53 UTC+3 МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В ходе выборов с участков были удалены наблюдатели, хотя сделать это можно тольк по решению суда
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специальная рабочая группа будет создана в Центризбиркоме России для проверки деятельности Московской областной избирательной комиссии, которая решила не увольнять председателя территориального избиркома (ТИК) Королева. Об этом сообщил ТАСС член ЦИК Александр Кинев, который может возглавить рабочую группу.

По его словам, в ЦИК прошло совещание на эту тему. "(Будет создана) группа, которая займется проверкой решения избирательной комиссии Московской области по ТИК города Королева", - сказал Кинев.

Он добавил, что может возглавить рабочую группу, однако для этого должно быть постановление ЦИК. "Это пока предварительная информация, документа на эту тему еще нет", - уточнил он.

ЦИК не согласен с решением Мособлизбиркома

На прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова поручила избирательной комиссии Московской области провести комплексную проверку работы ТИК города Королева по организации и проведению выборов, а также "рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания нынешнего председателя комиссии в своей должности".

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Через несколько дней Мособлизбирком отчитался о проведенной проверке: деятельность ТИК по организации и проведению выборов была признана удовлетворительной. Также Мособлизбирком признал целесообразным дальнейшее пребывание Жанны Прокофьевой в должности председателя ТИК.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что могут быть разные точки зрения при оценке событий, происходивших во время избирательной кампании, а также жалоб и заявлений, поступавших в ЦИК России и Мособлизбирком. Он уточнил, что точка зрения ЦИК была изложена в рекомендациях, данных избиркому Подмосковья в конце января.

"Но, как мы знаем, рабочая группа Мособлизбиркома провела проверку и пришла к выводу, что особых нарушений нет. ЦИК России не совсем согласен с такой оценкой. И у нас есть и возможность, и право провести дополнительную проверку, если мы посчитаем необходимым", - приводит пресс- служба ведомства слова Булаева.

Зампред ЦИК подчеркнул, что в комиссии ситуацию в Королеве держат на контроле и собираются ее анализировать. "Мы предполагаем с понедельника сформировать рабочую группу, которая бы оказала помощь избирательной комиссии Московской области в более тщательной проверке тех заявлений и жалоб, которые поступили по ТИК города Королева", - сообщил Булаев.

Город "со знаком минус"

Ранее Памфилова неоднократно критиковала организацию выборов в Королеве, говоря, что в этой сфере у города "слава со знаком минус". В частности, глава ЦИК возмущалась ситуацией с наблюдателями, которые были удалены с участка, хотя это возможно только по решению суда.

В итоге суд приговорил их к штрафу за препятствие деятельности избирательной комиссии. Материалы, связанные с этим инцидентом, Центризбирком направлял в МВД и Генпрокуратуру.

Всего, по данным пресс-службы ЦИК, в комиссию поступило порядка 12 жалоб на удаление с участков наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

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