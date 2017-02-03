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МО РФ: еще 12 населенных пунктов в Сирии присоединились к перемирию

Политика
3 февраля, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия, Турция - пять
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Свыше десятка населенных пунктов присоединились за последние сутки к режиму прекращения огня в Сирии, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"В течение суток подписано 12 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Билалия, Хазрама, Хауш-Эс-Сальхия, Айн- Зрэкия, Нашабия, Хаззэ, Сакба, Кафер-Батана, Хаммурия, Байт-Сава, Замалька в провинции Дамаск и Эль-Миштия в провинции Латакия", - сообщается в бюллетене, который размещен на сайте Минобороны РФ.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1189.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра, отмечается в документе.

Нарушения перемирия

Российские представители зафиксировали в Сирии три факта нарушения перемирия.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано три нарушения в провинциях Латакия (два) и Хама (одно)", - говорится в сообщении.

Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений Единого соглашения - два в провинции Идлиб и по одному в Дамаске, Алеппо и Хомсе.

"В ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства подтверждено два случая нарушения режима прекращения боевых действий, остальные три - не подтверждаются", - говорится в бюллетене.

Единое соглашение вступило в силу с 30 декабря 2016 года. В соответствии с ним на территории Сирии введен режим прекращения боевых действий, который не распространяется на террористические группировки.

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