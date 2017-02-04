Думские единороссы 7 февраля на заседании фракции обсудят развитие промышленности

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Думская фракция "Единой России" 7 февраля проведет выездное заседание, на котором обсудит вопросы развития промышленности в РФ.

"В Москве 7 февраля состоится выездное заседание фракции "Единая Россия" Госдумы седьмого созыва. На заседании будут обсуждаться вопросы развития промышленности", - сообщили ТАСС в пресс-службе единороссов.

Ожидается, что в мероприятии примет участие председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. К участию в заседании приглашены министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Pахманов, уточнили в пресс-службе.

Там напомнили, что на прошедшем 21-22 января 16-м съезде было отмечено, что партия уделяет большое внимание оборонно-промышленному комплексу и развитию экономики, а 31 января Медведев на совещании по развитию производственных мощностей организаций ОПК, сообщил, что правительство приступило к подготовке программы развития комплекса на период до 2025 года.

Также 7 февраля состоится заседание президиума Генерального совета партии, на котором планируется обсуждение приоритетных направлений проектной деятельности "Единой России". "В рамках заседания будут подведены итоги работы существующих партпроектов и принято решение о запуске новых: "Городская среда", "Парки малых городов", "Местный дом культуры" и "Театры малых городов", - информировали в "Единой России".

Ранее в партии сообщали, что на президиуме Генсовета будет определена дата предварительного голосования по отбору кандидатов (так называемых праймериз) в регионах, где в единый день голосования в сентябре пройдут выборы в региональные и местные органы власти. Предполагается, что, как и в преддверии выборов в Госдуму в 2016 году, оно состоится в один день в конце мая. На заседании президиума будет дан старт процедуре предварительного голосования-2017, уточняли в "Единой России".

Предыдущие выездные заседания фракции состоялись 15 ноября и 20 декабря 2016 года. На них обсуждался федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов и вопросы развития транспортной отрасли соответственно. В заседаниях принимал участие Медведев, федеральные министры, главы профильных ведомств.