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Лидер ЛДПР назвал Октябрьскую революцию политическим ДТП

Политика
4 февраля, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
В то же время Владимир Жириновский заявил, что "нельзя охаивать" историю
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Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал события Октябрьской революции 1917 года политическим ДТП, в котором погибли миллионы, но призвал не отрицать исторические события и не "охаивать" правителей.

Выступая на съезде партии в Москве, Жириновский отметил, что ЛДПР - "единственная партия, которая положительно оценивает всю историю" страны.

"И 7 ноября мы отмечали много лет, но не как праздник должны мы отмечать (этот день). Гражданские войны и перевороты не являются праздником. Так случилось, это беда, это политическое ДТП, в котором погибли миллионы", - сказал он.

Жириновский отметил, что ЛДПР обязательно будет добиваться учреждения государственного праздника 21 сентября - День первого упоминания о российском государстве. "Эта дата для нас должна быть знаменательной", - подчеркнул он.

Лидер ЛДПР заявил также, что "нельзя охаивать ни одного русского царя, ни одного генсекретаря КПСС". "Если отрицаете историю собственной страны, вы очерняете сами себя. На заказ история не делается", - заключил он.

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