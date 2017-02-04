"Яблоко" объявило о старте предвыборной кампании Явлинского на выборах президента

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Партия "Яблоко" на открывшемся в субботу в Москве партийном "Первом форуме доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Григория Явлинского" объявила о начале его президентской предвыборной кампании.

"Самое главное, что может предложить партия, - кандидата на пост президента, который знает, что нужно сделать, чтобы вывести страну из того состояния, в котором она сейчас находится. И это очень мужественный человек, который, находясь столько лет в политике, не утратил ни надежды, ни силы, ни уверенности в том, что эту стену и этот асфальт, уже даже не асфальт, а бетон, пробить можно", - сказала на форуме доверенных лиц председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.

Она напомнила, что партия "Яблоко" имеет большой политический опыт: "в Государственной думе трех созывов имела фракцию, в четырех Думах из шести созывов имела своих депутатов, в четырех регионах сейчас имеет депутатов в региональных парламентах, в 8 столицах субъектов Российской Федерации имеет депутатов в органах представительной власти, 223 депутата в муниципальных органах представительной власти". "У партии есть и история успеха, и реальный успех, есть политический опыт на который можно опираться", - уверена Слабунова.

В распространенном на партийном форуме проекте манифеста в качестве программных целей предлагается, в частности, "отменить призыв в армию и полностью перейти на контрактную систему комплектования вооруженных сил в ближайшие два года, договориться о безвизовом режиме со странами Шенгенского соглашения". Среди других инициатив - увеличение финансирования здравоохранения, образования, культуры, науки, искусства и массового спорта, создание доступной системы бюджетного субсидирования образовательных кредитов, отказ от цензуры в искусстве, интернете, СМИ.

Решение о выдвижении основателя "Яблока" Григория Явлинского кандидатом в президенты на выборах 2018 года съезд партии принял еще в 2016 году. Поддержка Явлинского в качестве будущего кандидата на пост президента была обязательным условием выдвижения "Яблоком" непартийных кандидатов на выборах в Госдуму VI созыва в сентябре 2016 года. На этих выборах "Яблоко" потерпело поражение, не получив ни одного думского мандата.