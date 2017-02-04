МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР на следующие четыре года. Соответствующее решение принял в субботу съезд партии. Согласно уставу ЛДПР, председатель партии избирается на четыре года без ограничения количества сроков.

Съезд также избрал новый состав Высшего совета партии на ближайшие четыре года. Ранее в него входили 11 человек, сейчас же состав сокращен до семи партийцев. Два срока подряд Высший совет возглавлял вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. По уставу занимать этот пост больше двух сроков нельзя.

В Высший совет вошел Жириновский, которому это положено в соответствии со статусом главы партии, и депутаты Госдумы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин, Борис Чернышов. Таким образом, состав Высшего совета изменился полностью.

Члены Высшего совета должны будут избрать руководителя в течение 10 дней после съезда. Кроме того, съезд избрал новый состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Смена председателя

Владимир Жириновский допустил, что однажды у партии сменится руководитель. "Придет время и на съезде партии другие фамилии будут в бюллетене для выборов председателя и в Высший совет. Мы не должны замыкаться, не должно быть вечных должностей, одних и тех же лиц", - сказал он, завершая работу 30-го съезда.

Жириновский добавил, что "естественно появление новых лиц" в партии.

Устав ЛДПР не ограничивает время нахождения одного человека на посту председателя. Он может переизбираться неограниченное количество раз.