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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР на следующие четыре года. Соответствующее решение принял в субботу съезд партии. Согласно уставу ЛДПР, председатель партии избирается на четыре года без ограничения количества сроков.
Съезд также избрал новый состав Высшего совета партии на ближайшие четыре года. Ранее в него входили 11 человек, сейчас же состав сокращен до семи партийцев. Два срока подряд Высший совет возглавлял вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. По уставу занимать этот пост больше двух сроков нельзя.
В Высший совет вошел Жириновский, которому это положено в соответствии со статусом главы партии, и депутаты Госдумы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин, Борис Чернышов. Таким образом, состав Высшего совета изменился полностью.
Члены Высшего совета должны будут избрать руководителя в течение 10 дней после съезда. Кроме того, съезд избрал новый состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
Владимир Жириновский допустил, что однажды у партии сменится руководитель. "Придет время и на съезде партии другие фамилии будут в бюллетене для выборов председателя и в Высший совет. Мы не должны замыкаться, не должно быть вечных должностей, одних и тех же лиц", - сказал он, завершая работу 30-го съезда.
Жириновский добавил, что "естественно появление новых лиц" в партии.
Устав ЛДПР не ограничивает время нахождения одного человека на посту председателя. Он может переизбираться неограниченное количество раз.