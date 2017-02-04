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Косачев призвал США разрешать противоречия с Кубой без блокад и санкций

Политика
4 февраля, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Сенатор также считает, что нормализация отношений с Кубой "была одним из немногих мудрых и ответственных решений администрации Обамы"
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Властям США следует разрешать все имеющиеся противоречия с Кубой посредством взаимоуважительного диалога, без блокад и санкций. Такое мнение высказал в субботу журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о возможном пересмотре отношений с Кубой.

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По мнению Косачева, сейчас сложно сказать, что именно стоит за словами Спайсера. Он также считает, что нормализация отношений с Кубой "была одним из немногих мудрых и ответственных решений администрации Обамы". "Проблемы, в том числе в области прав человека, есть у любой страны, включая и Кубу, и те же США, но решать такие проблемы необходимо через взаимоуважительный диалог, а не через блокады и санкции", - уверен сенатор.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США находятся "в процессе полного пересмотра политики США в отношении Кубы". При этом он отметил, что приоритетным вопросом для Трампа является соблюдение прав человека в мире и при пересмотре подхода Вашингтона к кубинскому вопросу "эта тема будет вынесена на передний план". Других подробностей Спайсер не привел.

США в 1961 году разорвали дипломатические отношения с Кубой после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы одностороннего торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года президент Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении острова. 20 июля 2015 года США и Куба восстановили двусторонние дипотношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне. В марте 2016 года президент США впервые за почти 90 лет нанес визит на Кубу.

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Нормализация отношений между США и Кубой
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США Куба Россия
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