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Косачев считает, что угрозы США в адрес Ирана вызывают нарастающую тревогу

Политика
4 февраля, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Накануне Вашингтон добавил в санкционные списки по Ирану 13 человек, включая иностранных граждан, и 12 организаций
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Угрозы новой администрации США в адрес Ирана вызывают тревогу, поскольку выходят за рамки многостороннего формата договоренностей по иранской ядерной программе. Такое мнение высказал в субботу журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя введение новых санкций против Тегерана со стороны США.

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"Американские угрозы уже при новой администрации вызывают нарастающую тревогу", - отметил сенатор, подчеркнув, что "безотносительно к сути претензий, необходимо выносить любые обеспокоенности на тот многосторонний формат, который в прошлом привел к коллективным договоренностям по иранской ядерной программе".

"Вскрывать эти договоренности, равно как и любые другие аналогичного плана (в рамках ближневосточного квартета, северокорейской "шестерки" и др.) контрпродуктивно, опасно и, следовательно, недопустимо", - заявил глава международного комитета СФ.

Накануне США добавили в санкционные списки по Ирану 13 человек, включая иностранных граждан, и 12 организаций. Данные ограничения введены против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (элитные части иранских ВС). В списки, в частности, были включены уроженец Ливана Яхья аль-Хадж, выходец из Кувейта Мухаммед Абдель Амир Фархат и гражданин КНР Цинь Сяньхуа.

Среди организаций оказалась базирующаяся в Китае добывающая компания Cosailing Business Trading Company Limited, а также структуры, офисы которых расположены в Иране, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах.

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