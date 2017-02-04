Посольство РФ не получало запросов от властей Австрии из-за задержания выходцев из Чечни

ВЕНА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Посольство России не получало запросов от властей Австрии в связи с задержанием в Вене выходцев из Чечни. Об этом сообщили в субботу ТАСС в российском дипломатическом представительстве в австрийской столице.

"В посольство России в Австрии каких-либо обращений со стороны австрийских властей или задержанных лиц не поступало", - рассказал пресс-секретарь посольства России в Вене Булат Хайдаров. В посольстве также отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее австрийская полиция сообщила ТАСС, что в Вене 3 февраля были задержаны 22 уроженца Чечни с оружием. Задержание произошло в районе Флоридсдорф.

"Изначально местные жители сообщили о порядка 30 подозрительных мужчинах, после этого на место были направлены три полицейских наряда. Наших сотрудников сразу же попытались втянуть в какой-то нелепый разговор, чтоб отвлечь и потянуть время. Мужчины начали рассказывать, что просто гуляют после свадьбы", - сказал представитель Управления полиции земли Вена Томас Кайблингер.

"Затем один из сотрудников увидел выброшенный на снег пистолет, он был изъят, оказалось, что оружие заряжено, - подчеркнул собеседник. - На место сразу же было вызвано подкрепление из спецподразделения "Вега" и кинологи с собаками. После этого у задержанных был найден автомат и патроны". По его словам, сразу же была установлена личность всех 22 мужчин.

В настоящее время они находятся под арестом полиции, ведется допрос. "Все являются выходцами из Чечни", - заметил он.