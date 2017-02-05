Лавров: РФ готова пройти свою часть пути для восстановления отношений с США

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Москва готова пройти свою часть пути для восстановления отношений с Вашингтоном, которым был нанесен серьезный ущерб при предыдущем главе американской администрации Бараке Обаме. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil.
По его словам, в Москве внимательно следят за высказываниями президента США Дональда Трампа о России. "Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях", - отметил Лавров.
"Мы готовы пройти свою часть пути для оздоровления связей с США, - подчеркнул он. - Их деградация в последние годы произошла не по нашей вине, а в результате целенаправленных действий предыдущей администрации в Вашингтоне". "Со своей стороны всегда были открыты для того, чтобы развивать предсказуемое сотрудничество на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - добавил глава МИД РФ.
Он обратил внимание на серьезные усилия, которые потребуются с обеих сторон для преодоления ущерба, нанесенного двусторонним отношениям при Обаме.
"Пока, наверное, преждевременно говорить о том, как пойдет работа с республиканской командой по конкретным вопросам, - отметил Лавров. - Нужно дождаться, когда ключевые должностные лица новой администрации освоятся на своих местах и уточнят внешнеполитические приоритеты, после этого можно будет делать выводы на перспективу".
"Убеждены, что при наличии обоюдной заинтересованности Россия и США, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности, - указал министр. - Особенно востребована координация усилий наших стран в борьбе с международным терроризмом".
Сергей Лавров в интервью также отметил, что у Москвы и Вашингтона есть нереализованный потенциал сотрудничества в инновационной и технологической областях.
"У нас большой нереализованный потенциал взаимовыгодной кооперации в торгово-инвестиционной, инновационной и технологической сферах, - сказал он. - Показательно, что, несмотря на санкции и давление со стороны администрации (бывшего президента США) Барака Обамы, большинство американских компаний в последние годы не захотели уходить с перспективного российского рынка. Он для них был и остается очень прибыльным".
Лавров также обратил внимание на заинтересованность Москвы в расширении культурно-гуманитарных обменов с Вашингтоном.