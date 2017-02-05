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РФ надеется на прямые контакты сирийского правительства и оппозиции

Политика
5 февраля, 10:14 UTC+3 МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Сергей Лавров отметил, что стороны подтвердили готовность к диалогу
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская сторона надеется, что представители сирийского правительства и оппозиции перейдут к прямым переговорам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil.

По его словам, в Москве удовлетворены тем, как прошла встреча по Сирии в столице Казахстана 23-24 января. "Рассматриваем ее как важный, качественно новый шаг в усилиях по урегулированию, - отметил министр. - За столом переговоров вместе впервые сидели представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции, которые до сих пор не участвовали в контактах с правительством и в целом в процессах, связанных с переговорами о будущем Сирии".

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"И хотя свои известные подходы сирийские стороны не поменяли, они подтвердили готовность к диалогу, сначала в рамках опосредованных, а потом, как мы надеемся, и прямых контактов", - обратил внимание Лавров.

Он напомнил о том, что в Астане удалось "укрепить режим прекращения боевых действий в Сирии", а также был создан трехсторонний механизм для наблюдения за режимом прекращения огня. "Накануне встречи удалось подписать договоренности, с участием представителей России и Иордании в качестве гарантов, о присоединении к режиму прекращения боевых действий ряда вооруженных формирований "Южного фронта", - добавил глава МИД.

"Вместе с тем в наши планы не входит подменять работой в астанинском формате Женеву, - подчеркнул он. - Мы поддерживаем возобновление межсирийских переговоров под эгидой спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. По-прежнему считаем, что их формат должен быть широким, инклюзивным, как это и предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН".

"Предпринимаем конкретные шаги по содействию женевскому процессу, дополнительный импульс которому придала Астана", - заверил глава дипведомства.

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