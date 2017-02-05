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Захарова: Украина может поддерживать интерес к себе только путем военных провокаций

Политика
5 февраля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
По словам официального представителя МИД РФ, интерес можно было бы продлевать за счет реформ, однако для этого их нужно проводить
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Киев может поддерживать мировой интерес к украинскому вопросу только путем военных провокаций, а не с помощью реформ и достижений. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

"Что будет с Украиной, ведь это была центральная тема повестки предыдущей администрации (США)? Под это давались деньги, под это давались сотни миллионов, которые непонятно, в чьих карманах оседали. Чем можно продлевать этот интерес к Украине: реформами - для этого их нужно проводить; достижениями - для этого их нужно достигать. Только путем военных провокаций, которые бьют по живому, бьют по людям, можно постоянно держать тему Украины на плаву", - сказала она.

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В последние дни обстановка у линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе резко обострилась. В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" и призвал стороны немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к воскресенью, 5 февраля, отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.

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Захарова, Мария Владимировна
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