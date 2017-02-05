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Минобороны РФ опровергло сообщения Al Jazeera о гибели российских военных в Сирии

Политика
5 февраля, 13:35 дата обновления: 5 февраля, 13:48 UTC+3
В ведомстве сообщение телеканала назвали "очередным информационным вбросом"
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© Минобороны России/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сообщения катарского телеканала Al Jazeera о гибели российских военных в Сирии являются "вбросом", все военнослужащие на территории Сирийской Арабской Республики живы и здоровы. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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"Сообщения катарского телеканала Al Jazeera о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом", - сказал он.

"Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению", - добавил генерал.

Конашенков выразил сожаление в связи с тем, что крупнейший арабский телеканал "занимается распространением подобных фальшивок".

Ранее Al Jazeera сообщила о гибели пяти российских военных в окрестностях сирийского Тартуса.

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