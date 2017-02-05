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Правительственные силы в Сирии освободили почти 150 кв. км за сутки

Политика
5 февраля, 18:39 UTC+3 МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
В период с 1 января от боевиков ИГ освобождены 32 населенных пункта, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительственные войска за сутки освободили почти 150 кв. км территории Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению, размещенном на сайте Минобороны РФ.

"За сутки под контроль правительственных войск перешло 145,5 кв. км территории. В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 1167,8 кв. км", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 января от боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в России) были освобождены 32 населенных пункта.

По данным Центра, к режиму прекращения боевых действий за сутки присоединились еще поселения: Айн-Терма и Джисрейн в провинции Дамаск, Бахдарму-эт-Тахта в провинции Латакия. "Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1195", - уточнили в Центре, добавив, что число присоединившихся к перемирию вооруженных формирований не изменилось.

Российские эксперты зафиксировали три нарушения перемирия в Сирии. Их турецкие коллеги заявили о семи инцидентах, пять из которых были отмечены в провинции Дамаск. "В ходе разбирательства по данным фактам установлено, что семь случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - отмечается в бюллетене.

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