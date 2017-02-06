Главы МИД РФ и Венесуэлы обсудят перспективные совместные проекты

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Венесуэлы - Сергей Лавров и Дельси Родригес - обсудят 6 февраля на переговорах актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также глобальные проблемы. Глава венесуэльского МИД находится в Москве с рабочим визитом.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры "предполагают уделить внимание перспективным совместным проектам в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности". "Главы МИД обсудят российско-венесуэльское взаимодействие и шаги по дальнейшей координации подходов в ООН и на других международных площадках, - сказала дипломат. - Состоится обстоятельный обмен мнениями по ситуации в различных регионах мира, глобальной повестке дня".

Новый импульс всему комплексу связей

В МИД РФ отметили, что предстоящие переговоры, проводимые в развитие контактов между двумя странами на высшем и высоком уровнях, прежде всего встречи президентов РФ и Венесуэлы - Владимира Путина и Николаса Мадуро - в октябре 2016 г. в Стамбуле, а также двенадцатого заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в декабре 2016 г. в Каракасе, "призваны придать новый импульс всему комплексу российско- венесуэльских связей, подтвердить взаимное стремление энергично развивать отношения стратегического характера между Москвой и Каракасом".

"Венесуэла является одним из ведущих партнеров РФ в Латинской Америке и на международной арене, - подчеркнули в дипведомстве. - Поддерживаем проводимую Венесуэлой независимую внешнеполитическую линию. Наши страны совместно выступают против попыток силового диктата в мировых делах. Нас объединяет последовательное отстаивание принципов многосторонности, примата международного права, недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств, неприятие экстерриториального применения национального законодательства и государственных переворотов как метода смены власти".

Поступательно развиваются связи двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В частности, на рынке Венесуэлы активно работает ряд крупных российских компаний - ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпромбанк", ПАО "Интер РАО", Госкорпорация "Ростех". Основой инвестиционного взаимодействия являются совместные проекты в энергетике, прежде всего разработка нефтяных и газовых месторождений.

"Россия и Венесуэла совместно с другими странами предпринимают меры по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти, плотно координируют свои действия в этой области с ОПЕК и крупнейшими независимыми нефтепроизводителями", - подчеркнули в МИД РФ.

Венесуэла играет весомую роль в процессах развития латиноамериканской интеграции, что особенно важно на фоне тенденции к повышению роли и влияния этого региона в международных делах, обратили внимание в российском дипведомстве. "Заинтересованы в дальнейшем продвижении сотрудничества с Каракасом в формате таких влиятельных объединений стран Латинской Америки, как Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), Союз южноамериканских государств (УНАСУР), Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА)", - сообщили в министерстве.

Ситуация в Венесуэле

В настоящий момент Венесуэла переживает острый политический кризис, наступивший после победы оппозиции на парламентских выборах в декабре 2015 года. При участии международных посредников в конце октября 2016 года началось общение между представителями исполнительной власти и оппозиционного "Блока демократического единства" (БДЕ), контролирующего Национальную ассамблею. На ноябрьских переговорах стороны достигли ряда договоренностей, но после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.

В начале января парламент Венесуэлы принял резолюцию об "оставлении поста" президентом Мадуро. Верховный суд позднее признал ее недействительной. В конце января БДЕ обвинил правительство в невыполнении ранее достигнутых договоренностей и заявил, что окончательно прекращает с ним диалог.

"В связи с переживаемой Венесуэлой напряженной внутриполитической и социально-экономической ситуацией выражаем солидарность с дружественным народом этой страны, нашу твердую поддержку курсу законно избранного правительства, направленному на налаживание общенационального диалога в интересах преодоления имеющихся в венесуэльском обществе расхождений, выступаем за то, чтобы проблемы решались в конституционном русле, без деструктивного вмешательства извне", - подчеркнули в МИД РФ. В министерстве напомнили о том, что российское дипведомство неоднократно выступало с выдержанными в этом ключе заявлениями о внутриполитической ситуации в Венесуэле. "Отмечаем значимость заявлений представителей стран латиноамериканского региона, а также "внерегионалов" о безальтернативности внутривенесуэльского диалога", - подчеркнули в министерстве.