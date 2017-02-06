Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заседание совместной группы по Сирии началось в Астане

Политика
6 февраля, 7:20 дата обновления: 6 февраля, 7:25 UTC+3
Помимо специалистов из РФ, Ирана и Турции, в заседании принимают участие представители ООН
Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий в Сирии началось в Астане. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

"Первое заседание совместной оперативной группы России, Ирана и Турции началось в 10:00 по местному времени", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил, что в заседании примут участие представители Иордании.

Кроме того, в заседании принимают участие представители ООН.

Целью встречи является обсуждение хода выполнения конфликтующими сторонами в Сирии режима прекращения боевых действий, выработка мер контроля и пресечения нарушений перемирия, повышение взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией, а также решение вопросов гуманитарного содействия. Особое внимание на заседании Совместной оперативной группы будет уделено вопросам разделения умеренной оппозиции с формированиями террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Иран Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Басурин: Киев стянул дополнительную технику к линии разграничения
2
Пенс: менять режим санкций против РФ преждевременно, все зависит от позиции Москвы
3
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
СМИ: самолет Qatar Airways завершил самый длительный прямой перелет в мире
6
Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль России
7
Кудрин: повышать пенсионный возраст в РФ нужно уже с 2019-2020 гг.
Темы дня
Реклама