Губернатор Пермского края объявил об отставке

ПЕРМЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил журналистам, что не пойдет на второй срок, а также в ближайшее время обратится к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий.

"Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий. Это связано с тем, что до единого дня голосования, до сентября, не так много времени, и, безусловно, кандидат от президента должен сегодня адаптироваться к условиям работы в Пермском крае. Безусловно, необходимо, чтобы прозвучала поддержка со стороны жителей края, найти взаимодействие с жителями края, политическими партиями, общественными движениями, чтобы уже на выборы <…> выйти с программой первоочередных шагов по развитию Пермского края", - сказал Басаргин.

"Я хотел бы сказать, что мной принято решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Вы знаете, что всегда общественные интересы были превыше таких амбиций, и я хотел бы отметить это решение выверенное и обдуманное", - сказал Басаргин.

Он отметил, что его опыт работы будет всегда востребован, и за свое будущее он не переживает. "Я всегда отношу себя к команде президента, пришел по первому призыву, работал заместителем полпреда, министром регионального развития, губернатором Пермского края, за свое будущее не беспокоюсь. Я хотел бы отметить, где бы я ни работал, всегда буду заботиться об интересах Пермского края, всегда, если потребуется, буду поддерживать решение, которое принимается для развития Пермского края", - сказал Басаргин.

28 апреля 2012 года Басаргин указом президента был освобожден от должности главы Минрегиона РФ (2008-2012 гг.) и назначен врио губернатора Пермского края вместо подавшего в отставку Олега Чиркунова. Из предложенных партией "Единая Россия" трех кандидатов на пост губернатора Пермского края президент 4 мая выбрал Басаргина. Пятого мая 2012 года Законодательное собрание Пермского края проголосовало за утверждение кандидатуры экс-министра в должности главы края, и Басаргин официально стал губернатором.