Песков пока не подтверждает отставку Басаргина

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не подтверждает, что Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

"Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение", - сказал Песков ТАСС.

Ранее в понедельник сам Басаргин заявил журналистам, что намерен обратиться к президенту с просьбой о своей отставке.