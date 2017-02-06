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Песков пока не подтверждает отставку Басаргина

Политика
6 февраля, 9:17 UTC+3
Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Кремль проинформирует СМИ, когда будет принято решение об отставке губернатора Пермского края
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не подтверждает, что Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

"Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение", - сказал Песков ТАСС.

Ранее в понедельник сам Басаргин заявил журналистам, что намерен обратиться к президенту с просьбой о своей отставке.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Басаргин, Виктор Федорович Путин, Владимир Владимирович
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