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Губернатор Пермского края подал президенту РФ заявление об отставке

Политика
6 февраля, 10:22 дата обновления: 6 февраля, 10:33 UTC+3
Виктор Басаргин отказался комментировать слухи о назначении полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе
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Виктор Басаргин

Виктор Басаргин

© Валерий Шарифулин/ТАСC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подал президенту РФ заявление об отставке. Об этом он сообщил по телефону корреспонденту ТАСС.

"Заявление об отставке уже подано", - сказал Басаргин.

Он отказался комментировать слухи о своем назначении полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, отметив: "Этот вопрос не ко мне".

6 февраля Виктор Басаргин заявил журналистам, что не пойдет на второй срок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не подтвердил ТАСС, что Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края.

Басаргин возглавил регион в мае 2012 года. До этого он занимал должность министра регионального развития РФ.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Басаргин, Виктор Федорович Путин, Владимир Владимирович
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Отставки и назначения
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