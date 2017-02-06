ЛДПР предлагает отменить уголовное наказание за нарушения на митингах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Сергей Иванов и Андрей Свинцов разработали и внесут в понедельник на рассмотрение Госдумы проект закона, отменяющего уголовное преследование за систематические нарушения на митингах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе либерал-демократов.

Речь идет об исключении из Уголовного кодекса РФ статьи 212.1 "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", максимальные санкции по которой предусматриваются в виде пяти лет лишения свободы.

Как отмечают авторы, "формальным основанием для назначения наказания по статье 212.1 УК РФ является лишь факт неоднократного нарушения положений статьи 20.2 КоАП РФ безотносительно к тому, кем - участником или организатором публичного мероприятия эти нарушения допущены". "Очевидно, что формулировка статьи 212.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность лица, которое уже понесло ответственность в порядке, установленном КоАП РФ. В статье 50 Конституции Российской Федерации содержится запрет повторного наказания за один проступок: "Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление", - подчеркивают в ЛДПР.

Депутаты указывают, что "авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК РФ при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий". "Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание. В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности", - указывают разработчики. При этом в качестве прецедента они ссылаются на дело Ильдара Дадина, который стал первым приговоренным к лишению свободы по статье 212.1 УК РФ.