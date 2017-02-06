Группа депутатов Госдумы прибыла в Сирию

АЛЬ ДЖДЕЙДЕ /ЛИВАНО-СИРИЙСКАЯ ГРАНИЦА/, 6 февраля. /ТАСС/. Представители депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии прибыли в Сирийскую Арабскую Республику (САР), передает корреспондент ТАСС. В делегацию входят координатор группы, член комитета нижней палаты по обороне Дмитрий Саблин, депутаты фракции КПРФ Александр Ющенко и Сергей Гаврилов, а также врачи-онкологи.

Как ожидается, российские парламентарии примут участие в политических консультациях с депутатами избранного в апреле 2016 года Народного совета Сирии. В том числе намечены встречи с председателем парламента Хадией Халаф Аббас, премьер-министром САР Имадом Хамисом, а также послом РФ в Сирии Александром Кинщаком. Кроме того, детям, чьи родители погибли в ходе конфликта, будет передана гуманитарная помощь от депутатской группы и Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" (первым зампредом которой является Дмитрий Саблин). "Нельзя сегодня приезжать в Сирию с пустыми руками, нужно делать пусть небольшие, но конкретные подарки", - заявил журналистам Саблин.

Как указал в разговоре с журналистами Сергей Гаврилов, для приезда российских парламентариев "выбран исключительный момент". "Потому что в связи с началом примирения, достигнутого в Астане, и предстоящими переговорами в Женеве наступает пора для решения новых задач в поствоенной истории Сирии. Мы хотим обсудить вопросы политического устройства Сирии, вопросы политических реформ, встретиться с представителями НКО. Мы планируем встретиться с лидерами основных конфессий и провести круглый стол", - рассказал он, добавив, что парламентарии планируют обсудить проект новой конституции Сирии, который ранее российская сторона передала представителям вооруженной оппозиции.

"Также с нами едут крупнейшие российские онкохирурги: академик РАН Андрей Каприн, Андрей Рябов. Надеемся, что в ходе визита будут проведены не только наши встречи с представителями парламента, с лидерами конфессий, но и беседа с Министерством здравоохранения", - указал Гаврилов. Он также выразил надежду, что по итогам нынешней поездки "будут выстроены прямые отношения между российскими и сирийскими медиками".