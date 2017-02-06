Рябков: Москва сожалеет в связи с новыми санкциями США против Ирана

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Москва сожалеет в связи с новыми санкциями США в отношении Ирана, это не подходящий для решения вопросов инструмент. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы сожалеем, что так (США ввели санкции против Ирана - прим. ТАСС) получается, - сказал он. - Мы всегда фиксировали позицию, что санкции не являются приемлемым, подходящим инструментом решения тех или иных вопросов".

Дипломат также отметил, что РФ считает голословными спекуляциями публикации СМИ о том, что США хотят "вбить клин" между РФ и Ираном.

"WSJ и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных спекуляций и безосновательных инсинуаций и попыток отравить атмосферу в отношениях, - сказал он. - Соответственно у нас и отношение такое к этому изданию".

Ранее WSJ со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа, а также должностных лиц европейских и арабских стран сообщила, что Вашингтон изучает возможность расколоть военный и дипломатический альянс между РФ и Ираном. "Если есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, то мы стремимся изучить такую возможность", - приводит издание слова одного из источников

По словам Рябкова, Москва также не видит проблем в реализации Соглашения по иранской ядерной программе и рассчитывает, что США будут придерживаться документа.

"Мы сожалеем, что так (США ввели санкции против Ирана - прим. ТАСС) получается, - сказал он. - Мы всегда фиксировали позицию, что санкции не являются приемлемым, подходящим инструментом решения тех или иных вопросов".

"Сейчас международное сообщество сфокусировано на том, как продвигается реализация Совместного всеобъемлющего плана действий, первую годовщину вступления которого мы все недавно коллективно отметили, - обратил внимание Рябков. - На этом направлении проблем особых мы не видим. Еще раз подчеркиваем, что ракетные пуски с использованием ракетных технологий не являются нарушением Плана действий и резолюции СБ ООН 2231. Эту позицию мы довели и до американской стороны".

"Рассчитываем, что строгое и четкое прочтение положений Плана и резолюции будет главным в определении дальнейшей линии Вашингтона на этом направлении", - заявил дипломат.