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Кремль не согласен с мнением Трампа об Иране как о террористическом государстве

Политика
6 февраля, 12:18 дата обновления: 6 февраля, 12:21 UTC+3
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что противоречия между Россией и США не должны мешать выстраиванию отношений между двумя странами
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль не считает Иран террористическим государством и намерен развивать отношения с этой страной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с такой постановкой вопроса", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран является "террористическим государством номер один".

"Вы знаете, что РФ имеет партнерские добрые отношения с Ираном, мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, может ли разница в подходах к Ирану помешать нормализации связей между Россией и США, пресс-секретарь российского лидера отметил: "Ни для кого не секрет, что по целому ряду вопросов международной и региональной политики позиции Москвы и Вашингтона диаметральным образом расходятся". "Это, вместе с тем, не может и не должно являться препятствием для выстраивания коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США", - заключил представитель Кремля.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Иран совершенно не уважает США. "Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие", - утверждал Трамп.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося 28 января телефонного разговора президентов РФ и США, были обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, в том числе - ситуация вокруг иранской ядерной программы. Лидеры при этом условились наладить партнерское сотрудничество по всем направлениям.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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