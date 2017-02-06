Кремль не согласен с мнением Трампа об Иране как о террористическом государстве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль не считает Иран террористическим государством и намерен развивать отношения с этой страной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с такой постановкой вопроса", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран является "террористическим государством номер один".

"Вы знаете, что РФ имеет партнерские добрые отношения с Ираном, мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, может ли разница в подходах к Ирану помешать нормализации связей между Россией и США, пресс-секретарь российского лидера отметил: "Ни для кого не секрет, что по целому ряду вопросов международной и региональной политики позиции Москвы и Вашингтона диаметральным образом расходятся". "Это, вместе с тем, не может и не должно являться препятствием для выстраивания коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США", - заключил представитель Кремля.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Иран совершенно не уважает США. "Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие", - утверждал Трамп.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося 28 января телефонного разговора президентов РФ и США, были обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, в том числе - ситуация вокруг иранской ядерной программы. Лидеры при этом условились наладить партнерское сотрудничество по всем направлениям.