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Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей

Политика
6 февраля, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Комментировать ответ президента США Дональда Трампа на эту реплику пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал
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Ведущи шоу на канале Fox news Билл О’Райли, взявший интервью у Трампа

Ведущий шоу на канале Fox news Билл О’Райли, взявший интервью у Трампа

© REUTERS/Brendan McDermid

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. В Кремле ждут извинений от телекомпании Fox news, корреспондент которой в своем интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем подобные слова корреспондента Fox news недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании", - сказал Песков.

Комментировать ответ Трампа на эту реплику корреспондента во время интервью Песков не стал.

Накануне сообщалось, что во время интервью Трампа Fox news ведущий шоу Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина "убийцей". Однако Трамп отметил на это, что "есть много убийц, у нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?". Он также заявил о своем уважении к президенту и РФ, а также о том, что "США лучше ладить с Россией, чем наоборот".

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