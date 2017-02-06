Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. В Кремле ждут извинений от телекомпании Fox news, корреспондент которой в своем интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем подобные слова корреспондента Fox news недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании", - сказал Песков.
Комментировать ответ Трампа на эту реплику корреспондента во время интервью Песков не стал.
Накануне сообщалось, что во время интервью Трампа Fox news ведущий шоу Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина "убийцей". Однако Трамп отметил на это, что "есть много убийц, у нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?". Он также заявил о своем уважении к президенту и РФ, а также о том, что "США лучше ладить с Россией, чем наоборот".