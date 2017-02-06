Песков назвал ситуацию в Донбассе исключительно внутриукраинским конфликтом

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия и Украина не находятся в состоянии конфликта. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс - это исключительно внутриукраинский конфликт", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщение Белого дома по итогам телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Петра Порошенко.

Пресс-служба Белого дома, в частности, сообщала, что Трамп в ходе телефонных переговоров с Порошенко обсудил "ряд вопросов, в том числе длящийся на протяжении долгого времени конфликт Украины с Россией".