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Песков назвал ситуацию в Донбассе исключительно внутриукраинским конфликтом

Политика
6 февраля, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "между Украиной и Россией нет конфликта"
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия и Украина не находятся в состоянии конфликта. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс - это исключительно внутриукраинский конфликт", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщение Белого дома по итогам телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Петра Порошенко.

Пресс-служба Белого дома, в частности, сообщала, что Трамп в ходе телефонных переговоров с Порошенко обсудил "ряд вопросов, в том числе длящийся на протяжении долгого времени конфликт Украины с Россией".

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич
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