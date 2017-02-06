Лавров: отношения России и Венесуэлы находятся на подъеме

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отношения России и Венесуэлы находятся на подъеме. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венесуэлы Дельси Родригес.

"У нас отношения находятся на подъеме, регулярно и доверительно общаются президенты, работает комиссия высокого уровня, которая рассматривает весь комплекс многогранного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Венесуэлы, - сказал Лавров. - Все это имеет важное значение с учетом неблагоприятных тенденций в мировой экономике, которая является главной причиной понижения нашего торгового оборота".

"Эта работа одновременно сочетается с нашими активными, совместными усилиями вместе с рядом других стран - членов ОПЕК и не входящих в ОПЕК, которые, во многом благодаря президенту Николасу Мадуро, налаживают координацию на мировых рынках углеводородов", - подчеркнул министр.

"Развиваются двусторонние связи и по другим направлениям, в том числе в гуманитарной и образовательных сферах, - сказал он. - Мы ценим тесное взаимодействие между МИД двух стран".

По словам Лаврова, "это взаимодействие помогает налаживать связи на международных площадках, прежде всего в ООН, продвигать решения, которые направлены на оздоровление международных отношений и их демократизацию, исключение случаев диктатов и ультиматумов из международного общения".

"Ценим искреннюю и полезную поддержку, которую Венесуэла оказывает России в углублении нашего сотрудничества с Сообществом латиноамериканских и карибских государств, в целом с интеграционными объединениями на вашем континенте", - сказал глава МИД РФ, отметив, что рассчитывает по всем этим поговорить более подробно.

Глава МИД Венесуэлы отметил важную роль РФ на мировой арене

РФ играет важную роль в преодолении стоящих перед международным сообществом вызовов. Об этом в Москве заявила глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес.

"Международное сообщество в настоящее время переживает очень серьезные вызовы, и Российская Федерация играет очень большую роль в их преодолении", - сказала она.

"Россия - глобальный игрок и поддерживает стабильность и порядок во всем мире, - подчеркнула Родригес. - Это позволяет нам поддерживать очень тесное сотрудничество в многосторонней сфере. Речь идет не только о сотрудничестве в ООН, но и в других многосторонних форматах, на различных международных площадках".

Венесуэльский министр также передала благодарность российскому народу и руководству РФ от президента своей страны за поддержку Венесуэлы.