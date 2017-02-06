Путин назначил Решетникова и.о. главы Пермского края

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края, исполняющим обязанности главы региона назначен Максим Решетников. Как сообщили в пресс-службе Кремля, соответствующий указ глава государства уже подписал.

Отмечается, что Басаргин отправлен в отставку досрочно с формулировкой "по собственному желанию".

Решетников, работавший до последнего времени руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края "до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края".

Ранее Путин лично предложил Решетникову занять должность исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Во время беседы с чиновником, уроженцем города Перми, Путин отметил, что тот "всегда сохранял связь со своей малой родиной" и спросил: "Если я Вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?".

Решетников согласился, добавив, что "это будет большая честь для меня и большое доверие". "Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться", - сказал он.

Глава государства упомянул, что Решетников, еще работая в Пермском крае, "по службе дорос до начальника аппарата губернатора", а в Москве, в частности, успел поработать в аппарате федерального правительства в должности директора департамента - в тот период, когда кабмин возглавлял Путин.

Первоочередные задачи

Президент спросил у Решетникова, какие задачи он видит в развитии региона. Решетников отметил, что "в первую очередь, это социальная защита и развитие социальной сферы. "По линии здравоохранения и по линии образования есть куда двигаться, учитывая новые задачи, которые вами поставлены", - добавил он.

Еще одной задачей, по словам Решетникова, должно стать развитие экономики, "потому что Пермь все-таки промышленный, индустриальный хребет страны, и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности". "Но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны эффективно развиваться", - подчеркнул он.

Путин отметил, что Решетников хорошо знает ситуацию в Перми, и выразил надежду на то, что он "все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей - нерешенных вопросов еще достаточно, - опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой".