ЛДПР предлагает дать право выдвигать кандидата в президенты лишь парламентским партиям

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предлагает ограничить право выдвигать кандидатов в президенты, разрешив это делать только парламентским партиям. Соответствующий законопроект внесен в понедельник на рассмотрение нижней палаты.
"Предлагается предоставить право выдвижения кандидатов на должность президента РФ только политическим партиям, федеральные списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов по результатам последних, предшествующих выборам президента России выборах депутатов Государственной думы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В настоящее время кандидата в президенты могут выдвигать как парламентские, так и непарламентские партии, однако последним для регистрации кандидата необходимо собрать в его поддержку 100 тыс. подписей избирателей. Гражданин РФ может баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец, ему для регистрации надо собрать 300 тыс. подписей.