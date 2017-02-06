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ЛДПР предлагает дать право выдвигать кандидата в президенты лишь парламентским партиям

Политика
6 февраля, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В настоящее время кандидата в президенты могут выдвигать и непарламентские партии, но для регистрации кандидата им необходимо собрать в его поддержку 100 тыс. подписей избирателей
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предлагает ограничить право выдвигать кандидатов в президенты, разрешив это делать только парламентским партиям. Соответствующий законопроект внесен в понедельник на рассмотрение нижней палаты.

"Предлагается предоставить право выдвижения кандидатов на должность президента РФ только политическим партиям, федеральные списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов по результатам последних, предшествующих выборам президента России выборах депутатов Государственной думы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время кандидата в президенты могут выдвигать как парламентские, так и непарламентские партии, однако последним для регистрации кандидата необходимо собрать в его поддержку 100 тыс. подписей избирателей. Гражданин РФ может баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец, ему для регистрации надо собрать 300 тыс. подписей.

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