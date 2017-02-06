ЛДПР предлагает дать право выдвигать кандидата в президенты лишь парламентским партиям

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предлагает ограничить право выдвигать кандидатов в президенты, разрешив это делать только парламентским партиям. Соответствующий законопроект внесен в понедельник на рассмотрение нижней палаты.

"Предлагается предоставить право выдвижения кандидатов на должность президента РФ только политическим партиям, федеральные списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов по результатам последних, предшествующих выборам президента России выборах депутатов Государственной думы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время кандидата в президенты могут выдвигать как парламентские, так и непарламентские партии, однако последним для регистрации кандидата необходимо собрать в его поддержку 100 тыс. подписей избирателей. Гражданин РФ может баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец, ему для регистрации надо собрать 300 тыс. подписей.