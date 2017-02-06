Рябков: Москва не будет даже обсуждать с США критерии отмены санкций

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Москва не будет даже обсуждать с США критерии отмены санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Индекс безопасности" ПИР-Центра.

"Просить их отменить или даже обсуждать критерии их отмены мы не будем, как не делали этого и раньше", - подчеркнул Рябков.

Говоря об идее снятия санкций в обмен на ядерные сокращения, заместитель главы МИД РФ заявил, что она "совершенно неработоспособна". "Во-первых, мы не обсуждаем санкции и не будем обсуждать. Это Вы можете воспринимать с улыбкой, можете серьезно, но это так и есть, - сказал он. - А во-вторых, как можно "разменивать" отмену санкций на разоружение?"

"Получается, что мы должны разоружаться в одностороннем порядке. Это вообще non-starter (идея, обреченная на провал)", - добавил Рябков.