Рябков: Москва не будет даже обсуждать с США критерии отмены санкций

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Москва не будет даже обсуждать с США критерии отмены санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Индекс безопасности" ПИР-Центра.
"Просить их отменить или даже обсуждать критерии их отмены мы не будем, как не делали этого и раньше", - подчеркнул Рябков.
Говоря об идее снятия санкций в обмен на ядерные сокращения, заместитель главы МИД РФ заявил, что она "совершенно неработоспособна". "Во-первых, мы не обсуждаем санкции и не будем обсуждать. Это Вы можете воспринимать с улыбкой, можете серьезно, но это так и есть, - сказал он. - А во-вторых, как можно "разменивать" отмену санкций на разоружение?"
"Получается, что мы должны разоружаться в одностороннем порядке. Это вообще non-starter (идея, обреченная на провал)", - добавил Рябков.