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Бельгийские депутаты после посещения Алеппо расскажут в ЕП о российской помощи Сирии

Политика
6 февраля, 13:46 дата обновления: 6 февраля, 14:29 UTC+3
Парламентарий заявил, что западные СМИ искажают реальную картину произошедшего и рассказывают об отсутствии мирного населения в освобожденном городе
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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 6 февраля. /ТАСС/. Бельгийские депутаты, посетившие лагерь беженцев Джебрин в Алеппо, представят в Федеральном парламенте Бельгии и Европарламенте доклад о российской гуманитарной помощи населению Сирии.

"Следует снять санкции против Сирии и как можно скорее начать снабжать простых сирийцев всем необходимым для выживания, оказывать им медицинскую помощь. И мы должны извиниться за полное бездействие наших стран в оказании гуманитарной помощи", - отметил депутат Филипп де Винтер.

Его коллега Франк Крейелман подчеркнул необходимость отмены санкций не только против Сирии, но и против России. "Потому что Ваша страна, которая оказывает гуманитарную помощь здесь, сама страдает от европейских санкций", - пояснил парламентарий.

По его словам, западные СМИ искажают реальную картину произошедшего, рассказывая об отсутствии мирного населения в освобожденном городе. "Я ожидал, что увижу в Алеппо одни руины, и что здесь не осталось ни одного выжившего. Это если верить нашим СМИ. Вместо этого я вижу, как Россия выполняет ту работу, которой должны заниматься европейские страны, например, кормить голодных детей", - заявил Крейелман.

Де Винтер назвал "позором" бездействие западных стран, которые не участвуют в гуманитарной миссии в Сирии. По его словам, Запад оправдывается международными санкциями, наложенными на Сирию.

"До сих пор существует бойкот, до сих пор существуют санкции европейских стран, направленные против Сирии. Именно этим объясняется, что западные страны не направляют сюда помощь. Но мы - представители Европарламента и бельгийского парламента - находимся здесь, чтобы своими глазами увидеть, что происходит. И это позор! Потому, что Европа находится в стороне", - сказал депутат.

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